Balotelli | «Faro? di tutto per aiutare il Monza a volare in Serie A»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) Mariodiventerà un nuovo giocatore deldove ritroverà Adriano Galliani e Berlusconi dopo gli anni passati al Milan Mariosi appresta a diventare un nuovo giocatore deldove ritroverà Adriano Galliani e Silvio Berlusconi dopo gli anni passati al Milan. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ieri l’attaccante si e? presentato a casa di Adriano Galliani, nel pieno centro di Milano nel primo pomeriggio. Al suo fianco i suoi due compagni di viaggio storici: l’agente Mino Raiola e l’avvocato Vittorio Rigo. Erano attesi dall’a.d. del, dopo l’imbastitura al telefono della sera precedente. L’accordo è stato trovato in pochi minuti. La telefonata di Silvio Berlusconi lo ha commosso. Adesso non vuole rilasciare dichiarazioni pero?, una piccola eccezione la fa sulle pagine di ...