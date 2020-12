“Volgare e becero” GF Vip | non c’è pace per Alfonso Signorini | così il super vip distrugge il programma

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 5 dicembre 2020) Nell’ultima puntata del ‘Grande Fratello Vip’ si sono vissuti momenti molto importanti, con i protagonisti del reality show diche hanno preso una decisione definitiva sul loro futuro. Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci hanno scelto di abbandonare il, perché non se la sentono di proseguire fino a febbraio 2021. L’ex moglie di Flavio Briatore resterà però nel tugurio fino a lunedì, insieme a Pierpaolo Pretelli, e chissà se non cambierà idea. Nonostante abbia sempre il suo seguito, ilMediset non è amato proprio da tutti perché ritenuto poco idoneo alla prima serata. E uno degli attori più famosi in Italia si è schierato apertamente contro la trasmissione, insultandola indirettamente ma il riferimento è stato più che chiaro. Si è infatti complimentato con ‘The Voice Senior’, ...