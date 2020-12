Tommaso Zorzi confessa: “Mi sono innamorato di Francesco Oppini” (Di sabato 5 dicembre 2020) Ancora una rivelazione bollente da parte di Tommaso Zorzi che ha svelato di essersi innamorato di Francesco Oppini Una nuova rivelazione scottante per Tommaso Zorzi, che si è confessato con Cristiano Malgioglio parlando della sua vita privata. Un momento davvero toccante con quest’ultimo che gli ha riferito: “Io l’ho percepito tu ti sei innamorato di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 5 dicembre 2020) Ancora una rivelazione bollente da parte diche ha svelato di essersidiOppini Una nuova rivelazione scottante per, che si èto con Cristiano Malgioglio parlando della sua vita privata. Un momento davvero toccante con quest’ultimo che gli ha riferito: “Io l’ho percepito tu ti seidi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

