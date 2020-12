Suarez | esame-farsa di italiano Indagati prof e dirigenti Juve

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Luca Fazzo Sospesi i vertici dell'Università per stranieri di Perugia Il dg Paratici accusato di falso: "Pressioni dal club" La catastrofe piomba sullantus nel pieno del campionato più anomalo e incerto degli ultimi anni: ed è una catastrofe che costringe il club degli Elkann a fare i conti con un capitolo della sua storia recente da cui forse sperava di uscire incolume. Lo spettro di Luis, il calciatore uruguaiano che lavoleva portare in bianconero all'inizio di questa stagione, irrompe di nuovo sulla scena, a due mesi di distanza dalle prime avvisaglie di tempesta. A settembre, a finire accusati di corruzione per avere truccato le carte dell'didel Pistolero per consentirgli di ottenere il passaportoerano stati i vertici ...