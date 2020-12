Stella Rudolph, vivere e morire con Carlo Maratti (Di domenica 6 dicembre 2020) Anthony Blunt e Nicolas Poussin; Denis Mahon e Guercino; Irving Lavin e Gian Lorenzo Bernini: sono numerosi i binomi artista italiano-studioso anglosassone che possono venire in mente per l’arte del nostro Seicento, esempi luminosi di un rapporto continuativo che ha portato alla pubblicazione di pietre miliari, coronamento di anni e anni di ricerche. Del tutto sui generis è il binomio Stella Rudolph-Carlo Maratti, meno noto forse perché qui l’artista in questione, dall’Ottocento in poi, non è più riuscito a … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 6 dicembre 2020) Anthony Blunt e Nicolas Poussin; Denis Mahon e Guercino; Irving Lavin e Gian Lorenzo Bernini: sono numerosi i binomi artista italiano-studioso anglosassone che possono venire in mente per l’arte del nostro Seicento, esempi luminosi di un rapporto continuativo che ha portato alla pubblicazione di pietre miliari, coronamento di anni e anni di ricerche. Del tutto sui generis è il binomio, meno noto forse perché qui l’artista in questione, dall’Ottocento in poi, non è più riuscito a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

mauro_jfp : @SoloLibera Ma certo, stella. Per le mie esigenze Rudolph è solo un gradevole plus, niente di essenziale in un social. -

Ultime Notizie dalla rete : Stella Rudolph Si è spenta una Stella Il giornale dell'Arte Stella Rudolph, vivere e morire con Carlo Maratti

Del tutto sui generis è il binomio Stella Rudolph-Carlo Maratti, meno noto forse perché qui l’artista in questione, dall’Ottocento in poi, non è più riuscito a entrare nel pantheon dei pittori ...

Del tutto sui generis è il binomio Stella Rudolph-Carlo Maratti, meno noto forse perché qui l’artista in questione, dall’Ottocento in poi, non è più riuscito a entrare nel pantheon dei pittori ...