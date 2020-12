Spotify vuole implementare servizi crypto (Di sabato 5 dicembre 2020) Il discorso sul coinvolgimento del mainstream nel settore delle criptovalute ha ricevuto una spinta in quanto il principale servizio di streaming Spotify, ha lasciato intendere che potrebbe lanciare servizi crypto. L’azienda è alla ricerca di un direttore associato che possa farsi carico della propria attività relativa ai servizi crypto. Il candidato ideale gestirà le strategie di pagamento dell’azienda In qualità di membro dell’Associazione Diem di Facebook, Spotify sta assumendo un direttore associato che supervisionerà le strategie di innovazione e pagamento nell’area delle criptovalute. La Diem Association è stata lanciata da Facebook come mezzo per lanciare la sua ambiziosa stablecoin Libra. Inizialmente era nota come associazione Libra, ma è stata ... Leggi su invezz (Di sabato 5 dicembre 2020) Il discorso sul coinvolgimento del mainstream nel settore delle criptovalute ha ricevuto una spinta in quanto il principaleo di streaming, ha lasciato intendere che potrebbe lanciare. L’azienda è alla ricerca di un direttore associato che possa farsi carico della propria attività relativa ai. Il candidato ideale gestirà le strategie di pagamento dell’azienda In qualità di membro dell’Associazione Diem di Facebook,sta assumendo un direttore associato che supervisionerà le strategie di innovazione e pagamento nell’area delle criptovalute. La Diem Association è stata lanciata da Facebook come mezzo per lanciare la sua ambiziosa stablecoin Libra. Inizialmente era nota come associazione Libra, ma è stata ...

