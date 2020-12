Roma Sassuolo, i convocati di De Zerbi: out Caputo, Chiriches e Defrel (Di sabato 5 dicembre 2020) Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Roma Roberto De Zerbi ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani pomeriggio contro la Roma. Assenti Filippo Romagna, Andrea Consigli, Gregoire Defrel, Federico Ricci, Vlad Chiriches e Ciccio Caputo, rientra Lukas Haraslin Portieri: 56 Gianluca Pegolo, 63 Stefano Turati, 65 Gioele Zacchi. Difensori: 2 Marlon, 5 Kaan Ayhan, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Müldür, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 77 Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 10 Filip Djuricic, 14 Pedro Obiang, 23 Junior Traore, 68 Mehdi Bourabia, 73 Manuel ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Roberto Deha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro laRoberto Deha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani pomeriggio contro la. Assenti Filippogna, Andrea Consigli, Gregoire, Federico Ricci, Vlade Ciccio, rientra Lukas Haraslin Portieri: 56 Gianluca Pegolo, 63 Stefano Turati, 65 Gioele Zacchi. Difensori: 2 Marlon, 5 Kaan Ayhan, 6 Rogerio, 13 Federico Peluso, 17 Mert Müldür, 22 Jeremy Toljan, 31 Gian Marco Ferrari, 77 Giorgos Kyriakopoulos. Centrocampisti: 4 Francesco Magnanelli, 8 Maxime Lopez, 10 Filip Djuricic, 14 Pedro Obiang, 23 Junior Traore, 68 Mehdi Bourabia, 73 Manuel ...

