Napoli, De Laurentiis: «Ecco cosa manca per il rinnovo di Gattuso. Sulla Juventus…» Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli, si è soffermato sul rinnovo di Gattuso e sul ricorso contro la sconfitta a tavolino con la Juventus Aurelio De Laurentiis è intervenuto parlando ai giornalisti a margine dell'inaugurazione della stazione Cumana Mostra-Maradona, che collegherà con l'ex Stadio San Paolo adesso intitolato all'ex fuoriclasse argentino. Il patron biancoceleste si è soffermato anche sul rinnovo di Gattuso e il ricorso per la sconfitta a tavolino contro la Juventus. Maradona – «È stata una sensazione straordinaria passeggiare qui sotto, ripercorrendo la storia del Napoli dal 1926 fino ai giorni nostri. Un Napoli glorioso, reso ancora più glorioso da una stella che purtroppo non c'è più: Diego Armando Maradona. Diego ...

