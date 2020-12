Motogp: Marquez operazione riuscita, ma resta in ospedale (Di sabato 5 dicembre 2020) Il pilota spagnolo sta bene dopo il lungo intervento chirurgico al braccio. Non si è sbilanciato sui tempi di recupero: tornerà soltanto quando sarà davvero pronto Leggi su today (Di sabato 5 dicembre 2020) Il pilota spagnolo sta bene dopo il lungo intervento chirurgico al braccio. Non si è sbilanciato sui tempi di recupero: tornerà soltanto quando sarà davvero pronto

