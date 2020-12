Istituti Confucio? Vi spiego come funzionano Parla la prof Giunipero

Leggi su formiche

(Di sabato 5 dicembre 2020) Venerdì il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha annunciato la chiusura di cinque programmi di scambio culturale “interamente finanziati e gestiti” dal governo cinese, che li utilizza“strumenti di propaganda di soft power”. Due giorni prima era entrata in vigore una nuova stretta statunitense sui visti ai membri del Partito comunista cinese. Washington è decisa a contrastare gli sforzi di Pechino di influenzare il dibattito americano: un giro di vite avviato dall’amministrazione di Donald Trump che rappresenta, alla luce della preoccupazione ormai bipartisan al Congresso per la minaccia cinese, una sfida per il presidente-eletto Joe Biden. I primi a finire sotto la scure statunitense erano stati, ad agosto, gli, identificatistrumenti, più che di soft power, di sharp power. Cioè di ...