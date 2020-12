IMU Chiesa, don Mario Salerno: “In 8 anni pagati 130mila € al Comune” (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “I locali ecclesiastici ad uso commerciale devono pagare l’IMU? Per piacere, informatevi e verificate se l’IMU si paga o non si paga. E ditelo pure a Beppe Grillo”. Sbotta don Mario Salerno della parrocchia di San Demetrio. Ascolta in tv “sia Travaglio, sia Mieli che la Murgia insistere su questa posizione”. Racconta: “Porto il mio esempio: da otto anni sono parroco qui a San Demetrio dove vi erano, e vi sono, due contratti ad uso non abitativo e quindi di natura commerciale e sin dal 2012, quando sono arrivato, ho regolarmente pagato l’IMU sui locali concessi in locazione (Cinema San Demetrio e Comune di Salerno per scuola materna Calcedonia). Anzi, ho dovuto pagare anche per i cinque anni precedenti per un totale di oltre 50.000 euro (per il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “I locali ecclesiastici ad uso commerciale devono pagare l’IMU? Per piacere, informatevi e verificate se l’IMU si paga o non si paga. E ditelo pure a Beppe Grillo”. Sbotta dondella parrocchia di San Demetrio. Ascolta in tv “sia Travaglio, sia Mieli che la Murgia insistere su questa posizione”. Racconta: “Porto il mio esempio: da ottosono parroco qui a San Demetrio dove vi erano, e vi sono, due contratti ad uso non abitativo e quindi di natura commerciale e sin dal 2012, quando sono arrivato, ho regolarmente pagato l’IMU sui locali concessi in locazione (Cinema San Demetrio e Comune diper scuola materna Calcedonia). Anzi, ho dovuto pagare anche per i cinqueprecedenti per un totale di oltre 50.000 euro (per il ...

