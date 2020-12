Governo: D'Alema, 'lo sostegno ma non basta, serve un campo democratico largo' (2) (Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Io direi che di fronte alle regressione nazionalista e sovranista" la risposta, aggiunge D'Alema, possa essere quella di "un campo democratico largo quello che si è formato in Europa attorno a Ursula Van Der Leyen che ha inteso rilanciare il progetto europeista di fronte alla regressione nazionalista. Ma quel campo democratico è debole senza la sinistra". "Noi tutti abbiamo creduto che l'ambizione maggioritaria potesse essere interpretata come un appannamento della nostra identità. Ora il risultato è che inseguendo il 51% abbiamo perso quel 30% del Paese che avrebbe bisogno di un grande partito di sinistra". Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Io direi che di fronte alle regressione nazionalista e sovranista" la risposta, aggiunge D', possa essere quella di "unquello che si è formato in Europa attorno a Ursula Van Der Leyen che ha inteso rilanciare il progetto europeista di fronte alla regressione nazionalista. Ma quelè debole senza la sinistra". "Noi tutti abbiamo creduto che l'ambizione maggioritaria potesse essere interpretata come un appannamento della nostra identità. Ora il risultato è che inseguendo il 51% abbiamo perso quel 30% del Paese che avrebbe bisogno di un grande partito di sinistra".

Il segretario del Pd interviene a "Il cantiere della Sinistra" il dibattito pubblico organizzato dalla fondazione Italianieuropei di Massimo D'Alema. Il capo delegazione Pd: "Questa alleanza è l'unica strada se vogliamo tornare a governare, da soli arriveremo massimo al 30%"