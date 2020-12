Furia maltempo: L’albero si stacca e travolge mortalmente un operaio (Di sabato 5 dicembre 2020) La tragedia in provincia di Varese. Niente da fare per il 53enne che era anche riuscito a venir fuori dai rami. Inutili i soccorsi. operaio Varese (Facebook)Tragedia nel varesotto, il maltempo, una Furia negli ultimi giorni protagonista dell’ennesimo fatto di cronaca nel paese, dopo i morti della scorsa settimana in Sardegna, ed i danni prima ancora in Calabria. Franco Giovanniello, 53enne, operaio, stava tornando a casa quando è stato travolto dalla Furia di un albero, staccato via dal suolo dal vento. L’uomo, schiacciato, è riuscito con quel poco di forze che gli rimanevano a venire fuori da i rami, ma ha perso i sensi dopo poco. I soccorsi, giunti sul luogo dopo poco, lo hanno trovato in fin di vita e non hanno potuto altro che constatarne la morte. L’uomo, era ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020) La tragedia in provincia di Varese. Niente da fare per il 53enne che era anche riuscito a venir fuori dai rami. Inutili i soccorsi.Varese (Facebook)Tragedia nel varesotto, il, unanegli ultimi giorni protagonista dell’ennesimo fatto di cronaca nel paese, dopo i morti della scorsa settimana in Sardegna, ed i danni prima ancora in Calabria. Franco Giovanniello, 53enne,, stava tornando a casa quando è stato travolto dalladi un albero,to via dal suolo dal vento. L’uomo, schiacciato, è riuscito con quel poco di forze che gli rimanevano a venire fuori da i rami, ma ha perso i sensi dopo poco. I soccorsi, giunti sul luogo dopo poco, lo hanno trovato in fin di vita e non hanno potuto altro che constatarne la morte. L’uomo, era ...

emergenzavvf : #Maltempo #Bitti (NU), squadre e ruspe dei #vigilidelfuoco al lavoro stamattina per rimuovere i veicoli trascinati… - infoitinterno : Allerta meteo arancione, furia maltempo su Toscana - infoitinterno : Meteo a 15 giorni: non si placherà facilmente la furia del MALTEMPO - AleSpedicato76 : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Bitti (NU), squadre e ruspe dei #vigilidelfuoco al lavoro stamattina per rimuovere i veicoli trascinati dalla… - SylvieTurpo : RT @emergenzavvf: #Maltempo #Bitti (NU), squadre e ruspe dei #vigilidelfuoco al lavoro stamattina per rimuovere i veicoli trascinati dalla… -

Ultime Notizie dalla rete : Furia maltempo Allerta meteo arancione, furia maltempo su Toscana Toscana Media News FOTO | Sapri: dopo l’ondata di maltempo si continua a lavorare per riparare i danni

Strade trasformati in veri e propri fiumi, locali allagati: a Sapri si è ancora al lavoro per mettere in sicurezza il territorio ...

Maltempo sul Salento: coperture divelte da tromba d'aria volano in strada

Temporali, pioggia e piccoli tornado nella notte: i principali danni registrati nell’entroterra salentino, soprattutto nella zona industriale tra Galatina e Soleto ...

Strade trasformati in veri e propri fiumi, locali allagati: a Sapri si è ancora al lavoro per mettere in sicurezza il territorio ...Temporali, pioggia e piccoli tornado nella notte: i principali danni registrati nell’entroterra salentino, soprattutto nella zona industriale tra Galatina e Soleto ...