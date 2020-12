Familiari di una paziente aggrediscono infermiera al Cardarelli. 'Hanno provato a cavarle un occhio' (Di sabato 5 dicembre 2020) Dottoressa picchiata, i medici insorgono: 'Vogliamo più protezione' 23 agosto 2019 Un'infermiera dell'ospedale Cardarelli di Napoli è stata aggredita fisicamente con calci e pugni dai Familiari di una ... Leggi su napolitoday (Di sabato 5 dicembre 2020) Dottoressa picchiata, i medici insorgono: 'Vogliamo più protezione' 23 agosto 2019 Un'dell'ospedaledi Napoli è stata aggredita fisicamente con calci e pugni daidi una ...

Ultime Notizie dalla rete : Familiari una Familiari di una paziente aggrediscono infermiera al Cardarelli. “Hanno provato a cavarle un occhio” NapoliToday Rinascita Scott, latitante catturato: familiari lo applaudono. La condanna di Gratteri

Il latitante Rosario Pugliese, catturato nell'ambito del processo Rinascita Scott, all'uscita dalla caserma è stato applaudito a lungo da familiari ed amici ...

Fondazione Somaschi, una wish list di Natale per i bambini delle comunità

Online la lista dei desideri espressi dai 150 piccoli ospiti delle comunità gestite da Fondazione Somaschi: “A Natale regalate ai nostri bambini la gioia” ...

