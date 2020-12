F1 | Sebastian Vettel | “Nel settore centrale perdevo molto | la chiave domani sarà la gestione delle gomme”

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) Non può essere soddisfatto di certo il tedescoal terminequalifiche del GP di Sakhir, penultimo round del Mondiale 2020 di F1. Il 13° posto al termine del time-attack è stato piuttosto deludente per il teutonico, soprattutto tenendo conto della splendida prestazione del compagno di squadra Charles Leclerc (quarto) in un attacco al tempo nel quale il finlandese Valtteri Bottas è stato il più veloce a precedere il team-mate George Russell (al volante della W11 al posto del campione del mondo in carica Lewis Hamilton, assente per la positività al Covid-19) e la Red Bull dell’olandese Max Verstappen. Ancora una volta la Rossa tra le sue mani non è stata ideale. Indubbiamente, anche la sostituzione del motore poco primaqualifiche è stato un fattore non così favorevole: “In generale avevo ...