F1, GP Sakhir 2020: Russell insegue la prima pole in carriera senza re Hamilton (Di sabato 5 dicembre 2020) Archiviate le libere di ieri, i protagonisti della F1 si preparano per le qualifiche del Gran Premio del Sakhir, penultima tappa del Mondiale 2020. Lo spettacolo è assicurato nella prima storica vera sfida sull'anello esterno del Bahrain International Circuit. Ricordiamo infatti che il disegno è totalmente diverso da quello di sette giorni fa. La configurazione soprannominata 'semi ovale' ha una metratura di 3 chilometri e 543 metri, intervallati da 11 curve. Con un tempo sul giro inferiore al minuto sono molte le variabili che possono caratterizzare la giornata odierna. In primo luogo il numero di tentativi che ogni pilota avrà a disposizione. Un circuito così breve, il più rapido in tempi di percorrenza della stagione, permetterà a tutti i protagonisti di inseguire la prestazione migliore con più giri a disposizione. Nonostante la ...

