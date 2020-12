Dpcm Natale | l’ira di Luca Zaia | “Ci sarà il caos totale”

(Di sabato 5 dicembre 2020) Nuovo: vietati gli spostamenti sul territorio nazionale dal 21 dicembre al 6 gennaio. Obbligo di restare nel proprio comune di residenza per, Sano Stefano, Capodanno ed Epifania. Monta la polemica.furioso commenta: “preconfezionato,” Nuovo: ci saranno molti più controlli ma è già scontro Stato-Regioni. I L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Capezzone : Su @atlanticomag @jimmomo definitivo sulla conferenza di #Conte - zaiapresidente : ?? A Natale, nei piccoli centri gli anziani saranno soli in casa. Nella stesura del DPCM, le Regioni non sono state… - matteosalvinimi : Il nuovo #Dpcm? Nessuno pretende di fare i veglioni con 300 persone alla Fantozzi, ma almeno a #Natale, S. Stefano… - lm261101 : Giovanni Sallusti, lettera a Conte e Speranza: 'Cari gerarchi giallorossi, il giorno di Natale violerò il vostro Dp… - veneziaradiotv : CGIA e il DPCM di Natale: tredicesime più leggere -

Ultime Notizie dalla rete : Dpcm Natale

Corriere della Sera

"Il Dpcm - racconta Giovanni - ha sconvolto tutti ... Ma come era giusto, per Natale e Capodanno abbiamo dato le ferie ai due badanti. Mia sorella sarebbe andata a Palermo con i due figli di ...Milano, 5 dic. (askanews) - Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza, in onda il venerdì sul Nove, Maurizio Crozza veste i panni di uno ...