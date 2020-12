De Zerbi: “Non è un momento brillante, non dobbiamo cambiare la nostra identità. Consigli è assente” (Di sabato 5 dicembre 2020) Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni del sito ufficiale, ha presentato la gara di domani contro la Roma. Queste le sue parole: “Partita con l’Inter? Non è nulla di nuovo, ha solo ricordato che le partite sono caratterizzate da episodi. L’Inter è una grande squadra, possiamo perdere con l’Inter, ma noi siamo stati troppo poco pericolosi. Non è un momento brillantissimo per questo Sassuolo, non significa però che non possiamo fare risultato contro la Roma. Non siamo in forma, ma dobbiamo stringere i denti cercando di prendere il più possibile, senza cambiare la nostra identità. La classifica al momento è gratificante, è frutto di quello che fai ma ai calciatori ho detto di non guardarla. Quando saremo al pieno delle nostre potenzialità sarà ancora più ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 5 dicembre 2020) Roberto De, tecnico del Sassuolo, ai microfoni del sito ufficiale, ha presentato la gara di domani contro la Roma. Queste le sue parole: “Partita con l’Inter? Non è nulla di nuovo, ha solo ricordato che le partite sono caratterizzate da episodi. L’Inter è una grande squadra, possiamo perdere con l’Inter, ma noi siamo stati troppo poco pericolosi. Non è unbrillantissimo per questo Sassuolo, non significa però che non possiamo fare risultato contro la Roma. Non siamo in forma, mastringere i denti cercando di prendere il più possibile, senzala. La classifica alè gratificante, è frutto di quello che fai ma ai calciatori ho detto di non guardarla. Quando saremo al pieno delle nostre potenzialità sarà ancora più ...

