Catania, incendio doloso a comunità di recupero a Riposto. Muore frate 78enne (Di sabato 5 dicembre 2020) Riposto, 5 dicembre 2020 - Identificato dai carabinieri il presunto responsabile dell'incendio doloso che ha ucciso il frate Leonardo Grasso, di 78 anni, a Riposto, nel Catanese. Le fiamme hanno ...

Catania. Incendio doloso in comunità di recupero, morto padre Leonardo Grasso

Tra le fiamme è morto il responsabile della struttura, padre Leonardo Grasso, di 78 anni. Sul posto sono presenti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Indagano i carabinieri della compagnia di ...

