Cala la curva dell'epidemia ma restano alti i decessi

Curva epidemica ancora in calo. Il bollettino Covid-19 di ieri del ministero della Salute recitava: 21.052 nuovi casi (contro i 24.099 di venerdì) a fronte di 194.984 tamponi, 18mila in meno del giorno precedente. Il rapporto tra positivi e test effettuati scende al 10,79%, contro l'11,32% di venerdì. Sempre alto, ma in diminuzione, il numero dei decessi: 662 (venerdì erano stati 814). Le vittime totali da inizio pandemia sono adesso 59.114. Si alleggerisce la pressione sugli ospedali.

Curva epidemica ancora in calo. Il bollettino Covid-19 di ieri del ministero della Salute recitava: 21.052 nuovi casi (contro i 24.099 di venerdì) a fronte di 194.984 tamponi, 18mila in meno del ...

