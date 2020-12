Barcellona in caduta libera. Vince il Cadice! (Di domenica 6 dicembre 2020) CADICE (SPAGNA) - Implacabile in Europa - 5 su 5 le vittorie in Champions - il Barcellona conferma la sua pessima relazione con la Liga arrendendosi anche al Ramon de Carranza di Cadice . Si tratta ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 6 dicembre 2020) CADICE (SPAGNA) - Implacabile in Europa - 5 su 5 le vittorie in Champions - ilconferma la sua pessima relazione con la Liga arrendendosi anche al Ramon de Carranza di Cadice . Si tratta ...

Gli highlights e i gol di Cadiz-Barcellona 2-1, match valevole per la dodicesima giornata della Liga 2020/2021. Incredibile caduta dei blaugrana, che vengono sconfitti dagli andalusi al termine di un ...

Quarta sconfitta in campionato per i blaugrana, che a tre giorni dalla sfida Champions con la Juventus, si fanno sconfiggere dalla neopromossa per colpa di due erroracci difensivi. E il ritardo dalla ...

