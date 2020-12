Appiccato incendio in una comunità di recupero da droga, muore un prete (Di sabato 5 dicembre 2020) Un incendio, che gli investigatori ritengono di natura dolosa, è stato Appiccato la notte scorsa alla sede della comunità di recupero per tossicodipendenti ‘Tenda di San Camillo’, nel Catanese. Deceduto il gestore del centro, padre Leonardo. La scorsa notte è stata Appiccato un incendio alla sede della comunità di recupero per tossicodipendenti ‘Tenda di San L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) Un, che gli investigatori ritengono di natura dolosa, è statola notte scorsa alla sede delladiper tossicodipendenti ‘Tenda di San Camillo’, nel Catanese. Deceduto il gestore del centro, padre Leonardo. La scorsa notte è stataunalla sede delladiper tossicodipendenti ‘Tenda di San L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

