Anticipazioni 'Uomini e Donne' del 05/12/2020: Ida Platano manda un pacchetto in studio per Riccardo Guarnieri, dichiarazione d'amore per due tronisti

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Come di consueto, eccovi le Anticipazioni direttamente dal sito IlVicolodelleNews.it: La registrazione di oggi di Uomini e Donne vede 'snobbare' Gianluca De Matteis di cui non si parla affatto. È il compleanno di Maria De Filippi e i tre tronisti per l'occasione le regalano dei fiori. Gemma Galgani continua la sua frequentazione con Maurizio che sta procedendo a gonfie vele. Lui ha accettato il suo invito a cena a casa sua ieri sera e lì i due si sono scambiati baci calienti e passionali. Lui decide di chiudere con Alfonsina. Arrivano anche tre donne per conoscerlo ma le rifiuta tutte. Ovviamente non sono mancate le liti con Tina con la quale si sono tirare a vicenda secchiate d'acqua. Biagio Di Maro ha portato delle segnalazioni su Maria e Sabina che sembra si conoscano da anni e ...

