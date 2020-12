Amici 2020 puntata di fuoco tra botta e risposta: ecco cosa è accaduto (Di sabato 5 dicembre 2020) Amici 2020 puntata di fuoco è quella andata in onda oggi, un pomeriggio che ha visto anche scontri tra i professori e un concorrente ha rischiato la maglia. Foto: Instagram @AmiciufficialeQuesto pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del talent di Canale Cinque, tornato in onda con la nuova stagione condotta come sempre da Maria De Filippi che ha da poco formato la nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini. E’ stata davvero una puntata scoppiettante e non solo per le esibizioni dei concorrenti di ballo e di canto ma anche per i vari scontri tra alcuni dei professori, comprese le new entry e non è tutto, una delle ballerini ha anche rischiato la maglia. A scontrarsi per prime sono state proprio due delle insegnanti di danza, ovvero ... Leggi su chenews (Di sabato 5 dicembre 2020)diè quella andata in onda oggi, un pomeriggio che ha visto anche scontri tra i professori e un concorrente ha rischiato la maglia. Foto: Instagram @ufficialeQuesto pomeriggio è andata in onda una nuovadel talent di Canale Cinque, tornato in onda con la nuova stagione condotta come sempre da Maria De Filippi che ha da poco formato la nuova classe di aspiranti cantanti e ballerini. E’ stata davvero unascoppiettante e non solo per le esibizioni dei concorrenti di ballo e di canto ma anche per i vari scontri tra alcuni dei professori, comprese le new entry e non è tutto, una delle ballerini ha anche rischiato la maglia. A scontrarsi per prime sono state proprio due delle insegnanti di danza, ovvero ...

