A 13 anni dalla morte di Meredith, Rudy Guede è libero: "Una risorsa per la comunità" (Di sabato 5 dicembre 2020) Rudy Guede, giudicato unico colpevole dell'omicidio di Meredith Kercher, non dovrà più fare ritorno in carcere. A circa un anno dalla fine della sua pena, il tribunale di sorveglianza di Roma gli ha accordato l'affidamento ai servizi sociali. Un grande passo verso la libertà, per Rudy Guede, unico condannato per l'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto

L'INTERVISTA - "Vorrei ricordare che ancora dieci mesi fa di questo virus non sapevamo assolutamente nulla. Il tempo è una risorsa che non si può comprare: per sapere se la copertura di un vaccino nuo ...

I'm Your Woman, un inno all'empowerment della più sprovveduta delle (anti)eroine

Rachel Brosnahan è la protagonista del terzo film da regista di Julia Hart, autrice molto amata nei circuiti indie. Dall'11 dicembre su Amazon Prime Video.

