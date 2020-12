World's Leading Destination: Maldive prime della classe (Di venerdì 4 dicembre 2020) Le Maldive hanno conquistato il titolo di World's Leading Destination ai World Travel Awards 2020 . È la prima volta in assoluto che le Maldive si aggiudicano questo premio nella categoria più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 4 dicembre 2020) Lehanno conquistato il titolo di'saiTravel Awards 2020 . È la prima volta in assoluto che lesi aggiudicano questo premio nella categoria più ...

L’Arbatax Park migliore eco-resort al mondo

ARBATAX. Il miglior Eco Resort del nondo si trova nella frazione tortoliese. World Travel Awards 2020 (Oscar del turismo): l’Arbatax Park Resort si riconferma primo classificato nella categoria World’ ...

ARBATAX. Il miglior Eco Resort del nondo si trova nella frazione tortoliese. World Travel Awards 2020 (Oscar del turismo): l'Arbatax Park Resort si riconferma primo classificato nella categoria World' ...