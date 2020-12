Ultime Notizie Roma del 04-12-2020 ore 15:10 (Di venerdì 4 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 4 dicembre al microfono Giuliano emergenza covid in apertura tutte le novità del nuovo dpcm iniziamo con il ritorno della scuola in presente la 7 gennaio al 100% per il primo ciclo al 75% per le superiori specialmente nella bozza del provvedimento inviata alle regioni era prevista ancora una didattica a distanza per i licei la modifica con l’aumento della quota delle lezioni in classe è stata introdotta su sollecitazione della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina Dunque l’ipotesi di un ritorno a scuola Prima delle festività natalizie e con le altre principali misure del dpcm che entrerà in vigore ricordiamo da domani spostamenti tra regioni sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio Salvo i casi di lavoro necessità e salute per fare il ritorno a residenza domicilio abitazione ci si potrà spostare da ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 4 dicembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 4 dicembre al microfono Giuliano emergenza covid in apertura tutte le novità del nuovo dpcm iniziamo con il ritorno della scuola in presente la 7 gennaio al 100% per il primo ciclo al 75% per le superiori specialmente nella bozza del provvedimento inviata alle regioni era prevista ancora una didattica a distanza per i licei la modifica con l’aumento della quota delle lezioni in classe è stata introdotta su sollecitazione della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina Dunque l’ipotesi di un ritorno a scuola Prima delle festività natalizie e con le altre principali misure del dpcm che entrerà in vigore ricordiamo da domani spostamenti tra regioni sono vietati dal 21 dicembre al 6 gennaio Salvo i casi di lavoro necessità e salute per fare il ritorno a residenza domicilio abitazione ci si potrà spostare da ...

Sempre uniti al lavoro e fuori, mai un giorno senza vedersi, fino al tragico epilogo. Due fratelli gemelli sono stati divisi a 70 anni dal Covid, che ha contagiato entrambi: uno è ...

Usa, la sorella muore di Covid, lei si prende carico di 12 figli: «Così non verranno mai separati»

McCall, una donna di 40 anni dell'Alabama, si prende oggi cura di 12 figli dopo che sua sorella, madre di cinque figli, è morta a causa di complicazioni da coronavirus. «Era ...

