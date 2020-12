Uil Puglia: chiudere le scuole, contagi in crescita e vittime fra docenti e Ata (Di venerdì 4 dicembre 2020) “La Regione Puglia persevera su un percorso che in queste settimane si è rivelato fallimentare, ovvero quello della scuola come servizio a domanda individualizzata, facendo affidamento su un sistema che ha già dimostrato totale inadeguatezza come la Ddi (didattica digitale integrata) e con un piano dei trasporti che ancora non convince. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 4 dicembre 2020) “La Regionepersevera su un percorso che in queste settimane si è rivelato fallimentare, ovvero quello della scuola come servizio a domanda individualizzata, facendo affidamento su un sistema che ha già dimostrato totale inadeguatezza come la Ddi (didattica digitale integrata) e con un piano dei trasporti che ancora non convince. L'articolo .

