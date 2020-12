Tusquets (pres. ad interim Barça): “Messi andava ceduto in estate” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Carles Tusquets, presidente della Junta Gestora del Barcellona, ai microfoni di RAC1 si è espresso anche sul taglio del monte ingaggi (-172 milioni di euro) della prima squadra e sui problemi finanziari del club, parlando anche di Messi. Queste le sue parole: “Il taglio del monte ingaggi corrisponderà al 4-5% del nostro bilancio nei prossimi quattro anni. A gennaio i calciatori non riceveranno lo stipendio, abbiamo posticipato questa spesa così come i bonus legati ai titoli vinti dalla squadra. Così facendo abbiamo spalmato 170 milioni di euro nelle prossime quattro stagioni”. Su Messi: “La situazione economica del club si poteva gestire meglio. A livello finanziario, per esempio, io quest’estate avrei venduto Messi. Questa però è una valutazione che spetterà allo staff tecnico e io non mi occupo di ciò. Dico solo che economicamente ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 4 dicembre 2020) Carlesidente della Junta Gestora del Barcellona, ai microfoni di RAC1 si è esso anche sul taglio del monte ingaggi (-172 milioni di euro) della prima squadra e sui problemi finanziari del club, parlando anche di Messi. Queste le sue parole: “Il taglio del monte ingaggi corrisponderà al 4-5% del nostro bilancio nei prossimi quattro anni. A gennaio i calciatori non riceveranno lo stipendio, abbiamo posticipato questa spesa così come i bonus legati ai titoli vinti dalla squadra. Così facendo abbiamo spalmato 170 milioni di euro nelle prossime quattro stagioni”. Su Messi: “La situazione economica del club si poteva gestire meglio. A livello finanziario, per esempio, io quest’estate avrei venduto Messi. Questa però è una valutazione che spetterà allo staff tecnico e io non mi occupo di ciò. Dico solo che economicamente ...

