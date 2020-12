TRIESTE IN DIRETTA | 04/12/2020 17:31 (Di sabato 5 dicembre 2020) TRIESTE IN DIRETTA 04/12/2020 17:31 – Produzione MEDIANORDEST – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it Leggi su udine20 (Di sabato 5 dicembre 2020)IN04/12/17:31 – Produzione MEDIANORDEST – Segui Telequattro anche sul digitale terrestre! Visita il sito www.telequattro.it

biellabruna : RT @SerenaDandini: Anche oggi avrò il piacere di incontrare i librai, anche se, questa volta, virtualmente. Alle 18:30 sarò in diretta su… - silviacarenzi : RT @l_larivera: Oggi 4 dicembre alle 18.30 in diretta streaming su - Einaudieditore : RT @SerenaDandini: Anche oggi avrò il piacere di incontrare i librai, anche se, questa volta, virtualmente. Alle 18:30 sarò in diretta su… - reppomanuno : RT @SerenaDandini: Anche oggi avrò il piacere di incontrare i librai, anche se, questa volta, virtualmente. Alle 18:30 sarò in diretta su… - teresaciabatti : RT @SerenaDandini: Anche oggi avrò il piacere di incontrare i librai, anche se, questa volta, virtualmente. Alle 18:30 sarò in diretta su… -

Ultime Notizie dalla rete : TRIESTE DIRETTA La traviata in diretta streaming dal Teatro Verdi di Trieste Connessi all'Opera Flixbus aumenta le tratte per viaggiare nel mese di Dicembre

Flixbus ha annunciato un aumento delle linee nel mese di Dicembre per permettere a quanti dovranno spostarsi in prossimità delle feste natalizie di viaggiare in comodità e sicurezza. Saranno oltre 2.5 ...

Le orchette della Pallanuoto Trieste all'esordio in serie A1 sabato 5 dicembre

La lunga attesa è finita. Sabato 5 dicembre la Pallanuoto Trieste esordirà nel campionato di serie A1 femminile: alla “Gianni Vassallo” le orchette se la vedranno con il Bogliasco nella gara valida pe ...

Flixbus ha annunciato un aumento delle linee nel mese di Dicembre per permettere a quanti dovranno spostarsi in prossimità delle feste natalizie di viaggiare in comodità e sicurezza. Saranno oltre 2.5 ...La lunga attesa è finita. Sabato 5 dicembre la Pallanuoto Trieste esordirà nel campionato di serie A1 femminile: alla “Gianni Vassallo” le orchette se la vedranno con il Bogliasco nella gara valida pe ...