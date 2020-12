The Voice Senior: Lecciso mamma orgogliosa, ma Al Bano oscura Jasmine (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo un debutto eccellente, The Voice Senior torna per il suo secondo appuntamento con le blind auditions. Antonella Clerici, radiosa come sempre, conduce il pubblico alla scoperta di talenti over 60 che ci terranno compagnia nel corso delle prossime settimane. La Rai ha deciso di puntare nuovamente sul suo talent show canoro, in una veste completamente rivisitata: lo spin-off di The Voice of Italy ha infatti adottato numerose novità. La prima riguarda, naturalmente, la conduzione. Per la prima volta, Antonella Clerici prende in mano le redini della trasmissione, in quella che sembra essere la sua stagione d’oro – questo autunno ha infatti segnato il suo ritorno in tv con un appuntamento quotidiano, quello con È sempre mezzogiorno. Rinnovata anche la giuria, che quest’anno vede la partecipazione di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, ... Leggi su dilei (Di venerdì 4 dicembre 2020) Dopo un debutto eccellente, Thetorna per il suo secondo appuntamento con le blind auditions. Antonella Clerici, radiosa come sempre, conduce il pubblico alla scoperta di talenti over 60 che ci terranno compagnia nel corso delle prossime settimane. La Rai ha deciso di puntare nuovamente sul suo talent show canoro, in una veste completamente rivisitata: lo spin-off di Theof Italy ha infatti adottato numerose novità. La prima riguarda, naturalmente, la conduzione. Per la prima volta, Antonella Clerici prende in mano le redini della trasmissione, in quella che sembra essere la sua stagione d’oro – questo autunno ha infatti segnato il suo ritorno in tv con un appuntamento quotidiano, quello con È sempre mezzogiorno. Rinnovata anche la giuria, che quest’anno vede la partecipazione di Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, ...

LoredanaBerte : Pronta anche stasera a prendere nota su tutto e voi siete pronti? ?? Vi aspetto alle 21.25 a The Voice of Italy su… - stanzaselvaggia : Mi piace The Voice senior. Sa di regalo e non di promesse. #thevoice #thevoicesenior - rosanne_sammut : RT @LoredanaBerte: Pronta anche stasera a prendere nota su tutto e voi siete pronti? ?? Vi aspetto alle 21.25 a The Voice of Italy su Rai1… - Radiomusikblog : Colpo di scena clamoroso a The Voice: il concorrente passa il turno e si scopre che in realtà è il papà di Giorgia!… - Lu08232 : @RaiUno @CLEMENTINOIENA @gigidalessio @LoredanaBerte Bellissima questa edizione di the voice of italy ,la mia prefe ?? -