Sergej Bubka | il più grande saltatore con l’asta

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Il 4 dicembre 1963 nasce. E’ stato il miglior interprete del salto con, stabilendo per 35 volte il record mondiale.compie 57 anni. L’ex atleta dell’Unione Sovietica e dell’Ucraina è infatti nato il 4 dicembre 1963. Carriera leggendaria In carriera è stato campione olimpico del salto cona Seul 1988 e per sei volte consecutive campione mondiale (dal 1983 al 1997). Ha stabilito per 35 volte il record mondiale della specialità (17 outdoor e 18 indoor); fino al 15 febbraio 2014 è stato il detentore del record mondiale indoor con 6,15 metri, superato prima dal francese Renaud Lavillenie con 6,16 e successivamente dallo svedese Armand Duplantis con 6,17 e 6,18; è rimasto detentore del record mondiale outdoor con 6,14 fino al 17 settembre ...