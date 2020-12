Sentenza tedesca choc, Falcone dimenticato e la mafia non interessa (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Sono passati quasi 30 anni dalla morte di Giovanni Falcone e il tema della lotta alla mafia non è più così sentito tra i cittadini. Inoltre, il giudice ha operato principalmente in Italia, e in Germania è noto solo a una cerchia ristretta di addetti ai lavori e non alla gente comune. Con questa incredibile motivazione un tribunale tedesco ha respinto il ricorso della sorella del magistrato, Maria Falcone, contro un ristoratore di Francoforte sul Meno che ha scelto per la sua pizzeria il nome "Falcone e Borsellino". Ai due magistrati uccisi dalla mafia nel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti del menu. Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha messo l'immagine di don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando nel celebre film Il ... Leggi su agi (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - Sono passati quasi 30 anni dalla morte di Giovannie il tema della lotta allanon è più così sentito tra i cittadini. Inoltre, il giudice ha operato principalmente in Italia, e in Germania è noto solo a una cerchia ristretta di addetti ai lavori e non alla gente comune. Con questa incredibile motivazione un tribunale tedesco ha respinto il ricorso della sorella del magistrato, Maria, contro un ristoratore di Francoforte sul Meno che ha scelto per la sua pizzeria il nome "e Borsellino". Ai due magistrati uccisi dallanel 1992 ha anche intitolato alcuni piatti del menu. Sui muri del locale ha appeso la celebre foto di Tony Gentile che ritrae insieme i giudici e accanto ha messo l'immagine di don Vito Corleone interpretato da Marlon Brando nel celebre film Il ...

