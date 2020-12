“Pippo Baudo è morto”. Ma è una fakenews: “Sto benissimo” (Di venerdì 4 dicembre 2020) “Pippo Baudo non c’è più”, era stata questa la notizia lanciata da un portale che aveva fatto tremare il web. Ma si è rivelata fortunatamente una notizia falsa, smentita direttamente dal conduttore italiano. “E’ morto Pippo Baudo”. E’ stata questa la scioccante notizia lanciata da un portale di gossip con tanto di dettagli sulla struttura L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020)non c’è più”, era stata questa la notizia lanciata da un portale che aveva fatto tremare il web. Ma si è rivelata fortunatamente una notizia falsa, smentita direttamente dal conduttore italiano. “E’ morto Pippo”. E’ stata questa la scioccante notizia lanciata da un portale di gossip con tanto di dettagli sulla struttura L'articolo proviene da Inews.it.

chetempochefa : 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualc… - Adnkronos : 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - JoaquinS84 : RT @chetempochefa: 'Faccio le corna, ogni anno succede che qualcuno dia una notizia letale su di me. Per fortuna, ogni volta che qualcuno a… - sghi29 : RT @Adnkronos: 'È morto #PippoBaudo', ma lui smentisce: 'E faccio le corna...' - SecolodItalia1 : Pippo Baudo è morto: la bufala corre sul web. Lui smentisce, fa le corna e dice: “Allunga la vita”… -

Ultime Notizie dalla rete : “Pippo Baudo CSB | SPEAKERS' CORNER CON JACOPO PENSA | 12 NOVEMBRE ORE 17.00 Fortune Italia