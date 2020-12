One Piece, il capitolo 1000: data e speculazioni (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’account di Twitter Manga Mogura rilancia le prime indiscrezioni da Shueisha: One Piece avrà il suo capitolo 1000 a gennaio, con pagine a colori. Un traguardo importante, cosa ci riserverà? Era stato promesso per il 2020, ma le pause improvvise dettate dalle misure anti-covid e dalla salute di Oda lo hanno fatto slittare all’inizio del 2021. Parliamo del tanto atteso capitolo numero 1000 di One Piece, il manga di punta di Weekly Shonen Jump. One Piece in questo momento è al suo 997esimo capitolo, e questa settimana ci sarà una nuova pausa. Con l’arrivo delle festività, lo stop alla rivista Shonen Jump impone ulteriori rinvii al raggiungimento della cifra tonda. L’account di Twitter Manga Mogura ha riportato le anticipazioni del numero in arrivo di ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’account di Twitter Manga Mogura rilancia le prime indiscrezioni da Shueisha: Oneavrà il suoa gennaio, con pagine a colori. Un traguardo importante, cosa ci riserverà? Era stato promesso per il 2020, ma le pause improvvise dettate dalle misure anti-covid e dalla salute di Oda lo hanno fatto slittare all’inizio del 2021. Parliamo del tanto attesonumerodi One, il manga di punta di Weekly Shonen Jump. Onein questo momento è al suo 997esimo, e questa settimana ci sarà una nuova pausa. Con l’arrivo delle festività, lo stop alla rivista Shonen Jump impone ulteriori rinvii al raggiungimento della cifra tonda. L’account di Twitter Manga Mogura ha riportato le anticipazioni del numero in arrivo di ...

