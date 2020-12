napolista : ‘O Ciuccio, doppo d’’o primmo ajone, quase se scurdaje ‘e scennere ‘ncampo pe ll’arrancua Se puteva fà ‘e cchiú aje… - napolista : L’addaffa di #Lozano dette sapore a ttutt’’e ghiucate soje pricise e sistimate Ffinalmente ajeressera, doppo ‘e do… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciuccio doppo

IlNapolista

Andavano in giro con una macchina piena zeppa di merce rubata, da vestiti, a prodotti per neonati a profumi sino a generi alimentari fra cui pezzi interi di parmigiano. Fermati e denunciati ...Gerry Scotti, dopo il ricovero in ospedale e la battaglia contro il Covid, ha deciso di prendersi una pausa dalla tv: vuole dedicarsi alla famiglia.