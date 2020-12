NEVE sulle Alpi, in arrivo grandi tormente: ne cadrà davvero tantissima (Di venerdì 4 dicembre 2020) La NEVE è prepotentemente salita alla ribalta in questo inizio dicembre, tanto da spingersi anche verso le aree pianeggianti della Val Padana. Le nevicate sono già cadute in abbondanza sulle Alpi e su parte dell’Appennino Settentrionale, ma è nulla rispetto allo scenario atteso in quest’ultima parte di settimana. NEVE a vagonate in alta montagnaUlteriori e copiosissime nevicate ammanteranno infatti tutto l’Arco Alpino, con accumuli davvero ingenti. Tutta questa NEVE preluderebbe ad uno scenario natalizio ideale e perfetto per lo sci in montagna, ma quest’anno purtroppo per l’emergenza covid-19 la stagione sciistica è rimandata. Nel corso del weekend è atteso il transito molto lento di una perturbazione piuttosto ficcante, che porterà a delle nevicate che si ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Laè prepotentemente salita alla ribalta in questo inizio dicembre, tanto da spingersi anche verso le aree pianeggianti della Val Padana. Le nevicate sono già cadute in abbondanzae su parte dell’Appennino Settentrionale, ma è nulla rispetto allo scenario atteso in quest’ultima parte di settimana.a vagonate in alta montagnaUlteriori e copiosissime nevicate ammanteranno infatti tutto l’Arcono, con accumuliingenti. Tutta questapreluderebbe ad uno scenario natalizio ideale e perfetto per lo sci in montagna, ma quest’anno purtroppo per l’emergenza covid-19 la stagione sciistica è rimandata. Nel corso del weekend è atteso il transito molto lento di una perturbazione piuttosto ficcante, che porterà a delle nevicate che si ...

ArpaPiemonte : Dalla serata precipitazioni diffuse, nevose anche a bassa quota per la giornata di domani, con repentino rialzo del… - LB19712 : RT @attivitasolare: VIDEO IN DIRETTA:NEVE SULLE PIANURE DEL NORD SI APRE L’INVERNO SUL MEDITERRANEO - LiguriaOggi : Meteo Liguria – Torna la pioggia e la neve sulle alture e nell’entroterra - solonews1011 : RT @3BMeteo: Buona notizia #meteo: #neve abbondante in arrivo sulle nostre Alpi, forse anche troppa... - alaurasparsi : @lonely_queen Questo non lo sapevo! C'è da dire che trovo che il rosa si 'sposi' bene con tutto l'insieme (sia sull… -