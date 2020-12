LIVE F1 | GP Sakhir in DIRETTA | Leclerc non torna in pista! Russell davanti a tutti | bene la Red Bull sul ritmo

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.56 George, quindi, chiude in vetta entrambe le sessioni della giornata. Il britannico stupisce e mette in difficoltà Bottas che è 11° con le hard. La Mercedes è la macchina migliore ed è pronta a vincere ancora a, ma la Rednon è lontana specialmente sul passo gara 19.54 La FP2, ed il venerdì, volgono al termine. Mentre Kvyat piazza un altro 57.9, Vettel sbaglia di nuovo in curva 9 con una SF1000 impossibile da tenere in19.52 Ocon 58.0 a sua volta, Bottas 57.8, Perez a sua volta 57.8! C’è grande equilibrio in pista. La discriminante sarà la durata delle gomme. Vettel continua ad alternare prove di partenza a giri senza forzare. 19.50 Verstappen chiude un ennesimo giro sul piede del 58.3, Albon risponde in 58.2. La ...