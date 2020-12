Le violenze, poi l’assurdo delitto: 21enne uccisa dal proprio fidanzato (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un’altra storia di violenza e morte. Incredibile vicenda in cui a morire è una giovane studentessa di appena 21 anni. Studentessa uccisa Colombia(Facebook)uccisa a 21 anni in seguito ad un folle raptus. Il carnefice, il suo ragazzo, con il quale viveva, e con il quale probabilmente condivideva sogni e speranza. 21 anni Katherine, studentessa universitaria, brillante, decisa. Voleva diventare farmacista, e studiava per farlo, e le cose andavano anche piuttosto bene, poi il folle gesto, da parte del compagno. L’ha strangolata, in preda probabilmente ad un folle raptus, non si sa cosa l’abbia potuto spingere a compiere un simile gesto , ma sta di fatto che per la giovane non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, 25enne, ha poi tentato il suicidio, ma è stato salvato in extremis dai soccorsi, appena giunti sul posto. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un’altra storia di violenza e morte. Incredibile vicenda in cui a morire è una giovane studentessa di appena 21 anni. StudentessaColombia(Facebook)a 21 anni in seguito ad un folle raptus. Il carnefice, il suo ragazzo, con il quale viveva, e con il quale probabilmente condivideva sogni e speranza. 21 anni Katherine, studentessa universitaria, brillante, decisa. Voleva diventare farmacista, e studiava per farlo, e le cose andavano anche piuttosto bene, poi il folle gesto, da parte del compagno. L’ha strangolata, in preda probabilmente ad un folle raptus, non si sa cosa l’abbia potuto spingere a compiere un simile gesto , ma sta di fatto che per la giovane non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, 25enne, ha poi tentato il suicidio, ma è stato salvato in extremis dai soccorsi, appena giunti sul posto. LEGGI ANCHE ...

Un'altra storia di violenza e morte. Incredibile vicenda in cui a morire è una giovane studentessa di appena 21 anni.

