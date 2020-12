"La Juventus si attivò per accelerare iter dell'esame di Suarez", sostiene la Procura (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Perugia hanno eseguito la misura cautelare interdittiva della sospensione, per otto mesi, del Rettore Giuliana Grego, dal direttore generale Simone Olivieri, dalla professoressa Stefania Spina e del componente della commissione "Celi Immigrati", professor Lorenzo Rocca dell'Università per stranieri di Perugia, per i reati di rivelazione del segreto d'ufficio finalizzata all'indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici. La vicenda è quella dell'"esame farsa" di italiano organizzato per il calciatore Luis Alberto Suarez. Condividendo le ipotesi accusatorie, spiegano dalla Procura del capoluogo umbro, il giudice per le indagini preliminari ha disposto le misure cautelari ... Leggi su agi (Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - I finanzieri del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Perugia hanno eseguito la misura cautelare interdittivaa sospensione, per otto mesi, del Rettore Giuliana Grego, dal direttore generale Simone Olivieri, dalla professoressa Stefania Spina e del componentea commissione "Celi Immigrati", professor Lorenzo Rocca'Università per stranieri di Perugia, per i reati di rivelazione del segreto d'ufficio finalizzata all'indebito profitto patrimoniale e plurime falsità ideologiche in atti pubblici. La vicenda è quella'"farsa" di italiano organizzato per il calciatore Luis Alberto. Condividendo le ipotesi accusatorie, spiegano dalladel capoluogo umbro, il giudice per le indagini preliminari ha disposto le misure cautelari ...

ZZiliani : Ripropongo perchè, grazie a quel che è successo ieri in #BorussiaInter (gol annullato per fuorigioco attivo), si ca… - Siciliano741 : RT @Agenzia_Italia: 'La Juventus si attivò per accelerare iter dell'esame di Suarez', sostiene la Procura - Agenzia_Italia : 'La Juventus si attivò per accelerare iter dell'esame di Suarez', sostiene la Procura - bolartur : RT @massimoneri90: Suarez, sospesi la rettrice, il dg e due docenti dell’ateneo per stranieri di Perugia. “Il club si attivò”: tra gli inda… - nieddupierpaolo : RT @riktroiani: ++ Caso #Suarez, sospesi i vertici dell'Università per stranieri di #Perugia. I pm: la #Juventus si attivò. Il giocatore av… -