Justine Mattera in intimo sulla bici sfida gli uomini | lo scatto bomba

Leggi su meteoweek

(Di venerdì 4 dicembre 2020), popolare showgirl del piccolo schermo, ha pubblicato un nuovoda capogiro sul suo profilo Instagram.è nata New York, ma dopo il conseguimento della laurea in Letteratura Italiana e Inglese alla Stanford University si è traferita in Italia, a Firenze, dove si è specializzata in Lingua e Letteratura Italia L'articolo proviene da www.meteoweek.com.