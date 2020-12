Il nuovo Dpcm del 3 Dicembre 2020 riassunto in un pratico specchietto

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Per leggere il testo completo delDecreto, in vigore dal 4, vi rimandiamo al nostro articolo in cui abbiamo illustrato tutti i dettagli. Se non vi va di leggere tutto il testo e volete semplicemente avere a portata di mano uncon tutte le date, i divieti e quant’altro, vi proponiamo unrealizzato dagli Uffici Stampa degli enti Comunali e Sovracomunali del Lazio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.