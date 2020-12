“Il futuro non aspetta”: lo spot Nike su bullismo e razzismo scatena le polemiche in Giappone (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tre calciatrici di origine mista che affrontano le loro battaglie quotidiane, dal bullismo al razzismo alle discriminazioni di genere grazie allo sport. È il tema del nuovo spot della Nike Giappone che sta facendo infuriare i nipponici. La pubblicità, chiamata “The future isn’t waiting”, tradotto “il futuro non aspetta”, tratta, appunto, tramite “vere esperienza di vita”, i temi del bullismo e delle discriminazioni. Un modo di vedere la “società Giapponese moderna” stereotipato, secondo molti Giapponesi che hanno quindi minacciato di boicottare il marchio statunitense. L’azienda ha dichiarato sul proprio sito web di “credere nella capacità dello sport di trasformare le vite” e di aver solo “ascoltato al lungo le voci ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 4 dicembre 2020) Tre calciatrici di origine mista che affrontano le loro battaglie quotidiane, dalalalle discriminazioni di genere grazie allo sport. È il tema del nuovodellache sta facendo infuriare i nipponici. La pubblicità, chiamata “The future isn’t waiting”, tradotto “ilnon, tratta, appunto, tramite “vere esperienza di vita”, i temi dele delle discriminazioni. Un modo di vedere la “societàse moderna” stereotipato, secondo moltisi che hanno quindi minacciato di boicottare il marchio statunitense. L’azienda ha dichiarato sul proprio sito web di “credere nella capacità dello sport di trasformare le vite” e di aver solo “ascoltato al lungo le voci ...

Azione_it : L’ennesima presa in giro per i giovani specializzandi. A parole il Governo racconta che sono una priorità, nei fatt… - _Carabinieri_ : #GiornataInternazionaleDisabilità: l’Arma conferma il suo impegno in progetti di integrazione come l’Ippoterapia e… - GiulioCentemero : ?? Mente la #camera era ancora riunita a discutere il #dl clandestini è inaccettabile che il presidente del consigl… - ezeta67 : RT @GuidoCrosetto: Spero abbiate la consapevolezza che tutto ciò che sta accadendo ed è accaduto, sarà il benchmark di ogni futuro nuovo es… - GaetanoBellino : RT @GioielloEgidio: Il debito pubblico in Italia sfonda i 2.600 Miliardi e c'è qualcuno come Salvini che dice: ' i soldi del MES mettono in… -

Ultime Notizie dalla rete : “Il futuro Vitorchiano, Il Borgo si racconta: i vincitori del progetto virtuoso promosso da Promotuscia con Lazio Innova e parole a KM0 Fortune Italia