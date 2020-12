GP Sakhir, FP2: Russell al comando, Leclerc ko ad inizio sessione (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un venerdì tutto al comando da parte di George Russell, che dopo aver chiuso davanti a tutti nelle FP1 si è ripetuto nelle FP2, nelle quali ha portato a casa la miglior prestazione. Dietro di lui ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Un venerdì tutto alda parte di George, che dopo aver chiuso davanti a tutti nelle FP1 si è ripetuto nelle FP2, nelle quali ha portato a casa la miglior prestazione. Dietro di lui ...

SkySportF1 : ?? ANCORA SUPER RUSSELL (FP2 ??) ?Verstappen insegue, problemi per le Ferrari I risultati ? - P300it : F1 | GP Sakhir 2020, FP2: Russell raddoppia, davanti a tutti anche nella seconda sessione ? di Alessandro Secchi ??… - _funzioniamo : RT @SkySportF1: ?? ANCORA SUPER RUSSELL (FP2 ??) ?Verstappen insegue, problemi per le Ferrari I risultati ? - PaoloBMb70 : RT @SkySportF1: ?? ANCORA SUPER RUSSELL (FP2 ??) ?Verstappen insegue, problemi per le Ferrari I risultati ? - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ?? ANCORA SUPER RUSSELL (FP2 ??) ?Verstappen insegue, problemi per le Ferrari I risultati ? -