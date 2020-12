Gabriele Parpiglia sul caso Genovese: “C’erano denunce precedenti, ma non è stato fatto niente” (Di venerdì 4 dicembre 2020) Intervista a cura di:Marco Zoccali Da giorni si è imposto al centro della cronaca italiana il caso che ha come protagonista Alberto Genovese, l’imprenditore accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza 18enne. Il caso ha catturato l’attenzione tra gli altri, anche del giornalista Gabriele Parpiglia che sta indagando sulla vicenda. Il caso, analizzato quotidianamente nei salotti televisivi, ha sollevato il velo su un micro-mondo, chiamato “terrazza Sentimento“, fatto, da quanto emerso da alcune testimonianze, di eccessi e uso di droghe. Proprio insieme a Gabriele Parpiglia abbiamo cercato di comprendere come tali mondi paralleli riescano a rimanere nascosti e come casi del genere possano essere ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 4 dicembre 2020) Intervista a cura di:Marco Zoccali Da giorni si è imposto al centro della cronaca italiana ilche ha come protagonista Alberto, l’imprenditore accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza 18enne. Ilha catturato l’attenzione tra gli altri, anche del giornalistache sta indagando sulla vicenda. Il, analizzato quotidianamente nei salotti televisivi, ha sollevato il velo su un micro-mondo, chiamato “terrazza Sentimento“,, da quanto emerso da alcune testimonianze, di eccessi e uso di droghe. Proprio insieme aabbiamo cercato di comprendere come tali mondi paralleli riescano a rimanere nascosti e come casi del genere possano essere ...

