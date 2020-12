F1, risultati e classifica FP1 GP Sakhir: comanda Russell, ottavo Vettel e decimo Leclerc (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Mondiale di F1 2020 è ripreso oggi, venerdì 4 dicembre, con il GP di Sakhir, che si disputa nell’omonima città, ed è valido come sedicesima prova del calendario. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la prima delle due consuete sessioni delle prove libere della durata di 90?. comanda la Mercedes con George Russell, mentre le due Ferrari sono ottava con Sebastian Vettel e decima con Charles Leclerc. Quindicesimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Nel pomeriggio, alle ore 18.30 italiane, la FP2, che potrà fornire ulteriori elementi in vista di domenica. classifica FP1 F1 GP Sakhir 2020 1 George Russell Mercedes 0:54.546 49 2 Max Verstappen Red Bull 0.176s 29 3 Alex Albon Red Bull 0.265s 18 4 Valtteri Bottas Mercedes 0.322s 44 5 Daniil Kvyat ... Leggi su oasport (Di venerdì 4 dicembre 2020) Il Mondiale di F1 2020 è ripreso oggi, venerdì 4 dicembre, con il GP di, che si disputa nell’omonima città, ed è valido come sedicesima prova del calendario. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la prima delle due consuete sessioni delle prove libere della durata di 90?.la Mercedes con George, mentre le due Ferrari sono ottava con Sebastiane decima con Charles. Quindicesimo Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo. Nel pomeriggio, alle ore 18.30 italiane, la FP2, che potrà fornire ulteriori elementi in vista di domenica.FP1 F1 GP2020 1 GeorgeMercedes 0:54.546 49 2 Max Verstappen Red Bull 0.176s 29 3 Alex Albon Red Bull 0.265s 18 4 Valtteri Bottas Mercedes 0.322s 44 5 Daniil Kvyat ...

