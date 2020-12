F1 | GP Sakhir 2020 | la classifica delle prove libere del venerdì Svetta Russell davanti a un ottimo Verstappen | grande fatica per la Ferrari

Leggi su oasport

(Di venerdì 4 dicembre 2020) Georgeha chiuso al comando la prima giornata didel Gran Premio di, penultima tappa stagionale del Campionato Mondiale di Formula 1. Debutto da sogno dunque in Mercedes (nell’ambito di un weekend di gara ufficiale) per il giovane talento britannico, chiamato a prendere il posto di Lewis Hamilton (positivo al Covid) sulla W11 del sette volte campione iridato. Molto bene anche la Red Bull con Max, 2° in entrambi i turni, mentre lasi è difesa in FP1 per poi sprofondare in FP2 anche a causa dei problemi tecnici che hanno fermato Charles Leclerc. Di seguito il riepilogo di giornata con laprime due sessioni didel GP ...