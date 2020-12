Cyberpunk 2077 per Xbox Series X avrà due modalità grafiche: si punta ai 60 FPS in modalità Performance? (Di venerdì 4 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è ormai vicinissimo e in rete continuano a emergere interessanti dettagli sull'attesissimo gioco di CD Projekt RED. I fortunati giocatori in possesso del gioco hanno rivelato interessanti informazioni che riguardano la versione Xbox Series X. Sulla console di Microsoft, Cyberpunk 2077 avrà due modalità grafiche, una che punta a un framerate più fluido e una che punta a una risoluzione maggiore. Stando a quanto emerso, sembra che il titolo punti ai 60 FPS in modalità Prestazioni, anche se sembra che ci siano dei cali nel framerate in alcuni punti. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020)è ormai vicinissimo e in rete continuano a emergere interessanti dettagli sull'attesissimo gioco di CD Projekt RED. I fortunati giocatori in possesso del gioco hanno rivelato interessanti informazioni che riguardano la versioneX. Sulla console di Microsoft,due, una chea un framerate più fluido e una chea una risoluzione maggiore. Stando a quanto emerso, sembra che il titolo punti ai 60 FPS inPrestazioni, anche se sembra che ci siano dei cali nel framerate in alcuni punti. Leggi altro...

GamingToday4 : Cyberpunk 2077, la guida strategica sarà di 464 pagine - twitch_sara : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - botxboxseriesx : RT @Eurogamer_it: #Cyberpunk2077 per #XboxSeriesX: confermate due modalità grafiche. 60 FPS in modalità Prestazioni? - Eurogamer_it : #Cyberpunk2077 per #XboxSeriesX: confermate due modalità grafiche. 60 FPS in modalità Prestazioni? - AlessioZanon : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 -