Covid, 22 suore positive in un convento vicino Napoli: scatta l’isolamento (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Sono tutte sopra gli ottant’anni, con sei ultranovantenni Il coronavirus continua a non dare tregua. Nonostante i numeri dei contagi siano in calo, viste le misure restrittive adottate nelle ultime settimane, ci sono dei focolai che si accendono in luoghi piuttosto pericolosi. Si è L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 4 dicembre 2020) . Sono tutte sopra gli ottant’anni, con sei ultranovantenni Il coronavirus continua a non dare tregua. Nonostante i numeri dei contagi siano in calo, viste le misure restrittive adottate nelle ultime settimane, ci sono dei focolai che si accendono in luoghi piuttosto pericolosi. Si è L'articolo proviene da Inews.it.

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 22 suore positive in istituto religioso a Torre Annunziata - fulviomarras2 : RT @50GENNY: ed un focolaio di Covid a Suelli, in una RSA gestita da suore, messa a tacere e dati volutamente falsati dai maggiorenti, ma… - SerglocSergio : RT @50GENNY: ed un focolaio di Covid a Suelli, in una RSA gestita da suore, messa a tacere e dati volutamente falsati dai maggiorenti, ma… - 50GENNY : ed un focolaio di Covid a Suelli, in una RSA gestita da suore, messa a tacere e dati volutamente falsati dai maggio… - mattinodinapoli : Covid a Torre Annunziata, positive 22 suore dell'istituto Mazzarello -

Ultime Notizie dalla rete : Covid suore Ovada, il virus in convento sei anziane suore positive al Covid La Repubblica Covid, 22 suore positive in istituto religioso a Torre Annunziata

Ventidue suore positive al Covid-19 nell’istituto religioso Mazzarello di Torre Annunziata. A comunicare l’esito dei test all’amministrazione comunale della città vesuviana è stata l’Asl Napoli 3 Sud: ...

Torre Annunziata, focolaio di Covid nell’istituto religioso: 22 suore positive

Focolaio di Covid nell'istituto religioso Mazzarello di Torre Annunziata. Sono 22 le suore positive al virus, tutte in età avanzata ...

Ventidue suore positive al Covid-19 nell’istituto religioso Mazzarello di Torre Annunziata. A comunicare l’esito dei test all’amministrazione comunale della città vesuviana è stata l’Asl Napoli 3 Sud: ...Focolaio di Covid nell'istituto religioso Mazzarello di Torre Annunziata. Sono 22 le suore positive al virus, tutte in età avanzata ...