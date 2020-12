Coronavirus nel Lazio: 94 casi positivi in una RSA in provincia di Latina (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 94 le persone positive al Coronavirus registrate nella casa di riposo “Domus Aurea” di Scauri. A darne notizia è il sindaco di Minturno, Geardo Stefanelli, che conferma un cluster epidemiologico all’interno della Residenza per anziani. Gli esiti dei tamponi molecolari registrano l’80% di positività, un numero importante. Leggi anche: Latina: il Sindaco Damiano Coletta dimesso dall’ospedale Goretti “L’Asl – spiega il sindaco Stefanelli – sta attivando, per ognuno dei positivi, la presa in carico da parte della Centrale operativa di Telemonitoraggio“. Il direttore della Asl, Giorgio Casati, specifica che su 76 pazienti i positivi sono 70, mentre tra gli operatori sono 24 i contagiati, su un totale di 32 dipendenti. Si tratta di un evento che grava sulla “diffusione del Covid-19 nella ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Sono 94 le persone positive alregistrate nella casa di riposo “Domus Aurea” di Scauri. A darne notizia è il sindaco di Minturno, Geardo Stefanelli, che conferma un cluster epidemiologico all’interno della Residenza per anziani. Gli esiti dei tamponi molecolari registrano l’80% dità, un numero importante. Leggi anche:: il Sindaco Damiano Coletta dimesso dall’ospedale Goretti “L’Asl – spiega il sindaco Stefanelli – sta attivando, per ognuno dei, la presa in carico da parte della Centrale operativa di Telemonitoraggio“. Il direttore della Asl, Giorgio Casati, specifica che su 76 pazienti isono 70, mentre tra gli operatori sono 24 i contagiati, su un totale di 32 dipendenti. Si tratta di un evento che grava sulla “diffusione del Covid-19 nella ...

